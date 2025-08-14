ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس
كتبت- آية محمد:
ارتفع سعر الدولار في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 14-8-2025، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.32 جنيهًا للشراء، و48.42 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.32 جنيه، و48.42 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
