ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس

09:58 ص الخميس 14 أغسطس 2025

سعر الدولار

background

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 14-8-2025، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.32 جنيهًا للشراء، و48.42 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.32 جنيه، و48.42 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

