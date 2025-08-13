كتبت- منال المصري:



خفض بنك مصر عمولة المشتريات والسحب النقدي إلى 3% بدلا من 5% باستخدام بطاقات الائتمان سواء خارج مصر أو من التسوق على المواقع الأجنبية داخل مصر، وفق ما نشره على موقعه الإلكتروني.



ويأتي قرار البنك تماشيا مع تحركات البنوك الأخرى برفع قيود تدبير العملة على الأفراد بغرض السفر ورسوم الكريدت كارد لتعود إلى مستوياتها قبل 3 سنوات بعد انفراجة أزمة النقد الأجنبي.



أعلنت بنوك التجاري الدولي والأهلي المصري والعربي الأفريقي الدولي في تحول جديد رفع حدود تدبير الدولار للعملاء بغرض السفر خارج مصر إلى 10 آلاف دولار لأول مرة منذ 3 سنوات منذ فبراير 2022 بعد انفراجه تفاقم أزمة النقد الأجنبي بدعم الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024.



فيما أعلنت بنوك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي والأهلي المصري تخفيض العمولة إلى 3% بدلا من 5% على بطاقات الائتمان للشراء خارج مصر أو من مواقع أجنبية داخل مصر.