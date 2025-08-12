انخفاض أسعار 4 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار 4 عملات مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 12-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.87 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.17 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.16 جنيه للشراء، و128.75 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.29 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 67.81 جنيه للشراء، و68.55 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 157.75 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و158.93 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.