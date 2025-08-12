بزيادة 47%.. أرباح بنك البركة تقفز إلى 2 مليار جنيه في 6 أشهر

كتبت- منال المصري:

قفز صافي أرباح بنك البركة مصر 46.7% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى 1.96 مليار جنيه.

وبحسب بيان البنك اليوم حول القوائم المالية خلال النصف الأول من العام الحالي فإن إجمالي الإيرادات التشغيلية نمت بنسبة تصل إلى 32.4% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي إلى 4.32 مليار جنيه.

وارتفع صافي الدخل من العائد 27.5% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي إلى نحو 3.64 مليار جنيه.

فيما حقق صافي الدخل من الأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 66.6% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 682 مليون جنيه، وهو ما يمثل 15.8% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.

واصلت محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء نموها لتصل إلى 65.1 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة قدرها 4.5 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 7.4% مقارنة بنهاية 2024.

وفي المقابل، ارتفعت ودائع العملاء 7.7% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي إلى نحو 114.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 وبزيادة قدرها 8.2 مليار جنيه.