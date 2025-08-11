إعلان

بيتكوين تقفز إلى قرابة 122 ألف دولار خلال تعاملات اليوم

01:02 م الإثنين 11 أغسطس 2025

عملة بيتكوين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

ارتفعت الـ"بيتكوين" للعملات المشفرة بنسبة 2.57% خلال آخر 24 ساعة لتقفز إلى نحو 122 ألف دولار ، وفق موقع ماركت كاب كوين.

حققت "بيتكوين" ذات القيمة السوقية الأعلى على مستوى العملات المشفرة الأخرى قفزات متتالية بعد أن أعلن دونالد ترامب عزمه باعتماد العملات المشفرة وأن تصبح واشنطن عاصمة لها.

العملات المشفرة غير معترف بها عالميا على مستوى البنوك المركزية بسبب صعوبة تتبعها ومراقبتها لكن تحظى بانتشار واسع بين كبار رجال الأعمال والمؤسسات الكبرى في الأوساط الدولية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بيتكوين العملات المشفرة موقع ماركت كاب كوين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هجوم إسرائيلي على محمد صلاح بعد تعليقه على استشهاد "بيليه فلسطين"
من الشهر القادم.. زيادة جديدة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء -تفاصيل
تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن