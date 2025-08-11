بيتكوين تقفز إلى قرابة 122 ألف دولار خلال تعاملات اليوم

ارتفعت الـ"بيتكوين" للعملات المشفرة بنسبة 2.57% خلال آخر 24 ساعة لتقفز إلى نحو 122 ألف دولار ، وفق موقع ماركت كاب كوين.

حققت "بيتكوين" ذات القيمة السوقية الأعلى على مستوى العملات المشفرة الأخرى قفزات متتالية بعد أن أعلن دونالد ترامب عزمه باعتماد العملات المشفرة وأن تصبح واشنطن عاصمة لها.

العملات المشفرة غير معترف بها عالميا على مستوى البنوك المركزية بسبب صعوبة تتبعها ومراقبتها لكن تحظى بانتشار واسع بين كبار رجال الأعمال والمؤسسات الكبرى في الأوساط الدولية.