إعلان

تراجع جديد في سعر الدولار في 9 بنوك بنهاية تعاملات الأحد

03:35 م الأحد 10 أغسطس 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 10-8-2025، بينما استقر في مصرف أيو ظبي الإسلامي، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.4 جنيهًا للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.52 جنيه، و48.62 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار تراجع جديد تعاملات الأحد البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة بنك البركة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟