كتبت- منال المصري:

توقع بنك ستاندرد تشارترد أن تتلقى مصر أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار، بحلول نهاية العام الجاري.

وأكد البنك في بيان له اليوم حول توقعاته المستقبلية للاقتصاد المصري للنصف الثاني من 2025، استمرار تحسن أداء الجنيه وسط تدفقات المحافظ الاستثمارية في أذون وسندات الخزانة المحلية.

كانت قطر أعلنت ضخ حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار لاستثمارها في عدد من المشروعات بمصر.

وأحمد كجوك وزير المالية قال في وقت سابق، إن المباحثات مع قطر بشأن حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليارات دولار أُعلن عنها في أبريل "في مرحلة متقدمة".

كما أعلنت الكويت أنها تسعى إلى ضخ 5 مليارات دولار استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.

كانت تقارير عالمية أشارت إلى اتجاه قطر والكويت لمبادلة ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة في مصر.

تحتفظ قطر بـ 4 مليارات دولار بوديعة قصيرة الأجل لدى المركزي المصري فيما تحتفظ الكويت بوديعة متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار لدى المركزي.