كتبت- منال المصري:

أعلن بنك التعمير والإسكان تأجيل الحجز لمشروعات جنة وسكن بمدينة المنصورة الجديدة، والإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة، وذلك نظرًا لحدوث عطل في شبكات الربط.

وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أنه يعمل جاهدًا على حل هذه المشكلة التقنية في أسرع وقت ممكن، وسيتم الإعلان عن التاريخ الجديد فور الانتهاء من حل العطل، حرصًا منه على ضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة، وبما يعكس التزامنا بالشفافية والأمان.