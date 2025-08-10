بزيادة 36%.. مصرف أبو ظبي الإسلامي يربح 6.33 مليار جنيه في 6 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر ارتفاع صافي الأرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 36% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي بدعم زيادة الدخل من العائد والأتعاب والعمولات.

وبحسب القوائم المالية لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، فإن صافي الأرباح ارتفعت إلى نحو 6.33 مليار جنيه مقابل نحو 4.57 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وزاد صافي الدخل من العائد 35.7% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 9.56 مليار جنيه مقابل نحو 7 مليارات جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

فيما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ارتفع 40% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 1.36 مليار جنيه مقابل نحو 972 مليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

بحسب بيانات البنك، فإن رصيد ودائع العملاء ارتفع 16.7% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي إلى نحو 233.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 مقابل نحو 199.98 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وزاد رصيد ودائع تمويلات وتسهيلات العملاء بنحو 26% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 120.63 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 مقابل نحو 95.63 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.