كتبت- أمنية عاصم:

قال هبوط سعر الدولار متوسط سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي- الأوسع انتشارا بين المصريين- للانخفاض بنهاية تعاملات البنوك يوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

متوسط أسعار 3 عملات عربية

الدينار الكويتي: 161.42جنيه للشراء، بتراجع 1.51 جنيه ، و 161.91 جنيه للبيع، بتراجع 1.53 جنيه.

سعر الريال السعودي: 13.13 جنيه للشراء ، و 13.17جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.41 جنيه للشراء، و 13.45 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.