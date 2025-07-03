إعلان

الدولار يقود الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي للهبوط في أسبوع

01:36 م الخميس 03 يوليه 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

قال هبوط سعر الدولار متوسط سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي- الأوسع انتشارا بين المصريين- للانخفاض بنهاية تعاملات البنوك يوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

متوسط أسعار 3 عملات عربية

الدينار الكويتي: 161.42جنيه للشراء، بتراجع 1.51 جنيه ، و 161.91 جنيه للبيع، بتراجع 1.53 جنيه.

سعر الريال السعودي: 13.13 جنيه للشراء ، و 13.17جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.41 جنيه للشراء، و 13.45 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار سعر الدولار الريال السعودي الدينار الكويتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

احسب إيجارك الجديد.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم وموعد تطبيقها
3 مطالب.. ماذا ينتظر صندوق النقد من مصر لاعتماد المراجعة الخامسة؟
الأرصاد : فرص لأمطار متفاوتة الشدة اليوم بهذه المحافظات.. استعدوا
بعد أيام من زفافه.. وفاة نجم ليفربول الإنجليزي