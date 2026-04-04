إيران: 5 قتلى و170 مصابا بالهجوم الإسرائيلي على مجمع ماهشهر

كتب : محمود الطوخي

09:24 م 04/04/2026

غارة جوية اسرائيلية

أدت غارات جوية إسرائيلية على المجمع البتروكيميائي في مدينة ماهشهر جنوب غربي إيران إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، في تصعيد جديد يضاعف حدة الصراع بين إيران وأمريكا.

تداعيات قصف ماهشهر بظل حرب إيران

وأفاد مسؤول بمحافظة خوزستان الإيرانية، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 170 آخرين جراء الهجوم الذي استهدف الصناعات البتروكيماوية في مدينة ماهشهر.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بنى تحتية حيوية داخل المجمع مخصصة لإنتاج وتصدير مواد كيميائية للقوات الإيرانية، مدعيا استهداف موقع يضم إحدى بنيتين مركزيتين لتصنيع المتفجرات والصواريخ الباليستية، حيث تُعد المادة المستهدفة ركيزة أساسية في إنتاج الصواريخ جنوب غرب البلاد.

وأوضحت التقارير أن الموقع المستهدف في ماهشهر يعتبر مركزيا في تأمين المواد الأولية للترسانة العسكرية، وهو ما يندرج ضمن استراتيجية تقويض القدرات التسليحية لطهران في ظل استمرار مواجهات حرب إيران.

وتتزامن هذه الضربات مع حالة الاستنفار القصوى التي يفرضها الصراع بين إيران وأمريكا على المشهد الإقليمي، وترقب القرارات التي قد يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال تأمين المنشآت الحيوية بما في ذلك منشآت الطاقة.

استراتيجية نتنياهو الميدانية في حرب إيران

وفي سياق متصل، أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار توجيه ضربات قوية لتقويض ركائز تمويل طهران في ظل استمرار صراع إيران وأمريكا.

وزعم نتنياهو في بيان، نجاح الجيش في تدمير نحو 70% من قدرة إيران على إنتاج الصلب، موضحا أن هذه المادة تمثل المادة الخام الأساسية في تصنيع الأسلحة الموجهة ضد إسرائيل.

واعتبر نتنياهو أن قطاعي الصلب والبتروكيماويات يمثلان "آلة التمويل" التي تعتمد عليها طهران لدعم عملياتها العسكرية، متوعدا بمواصلة العمليات القتالية لضمان شل القدرات الاقتصادية والعسكرية للخصم.

حرب إيران إيران وأمريكا مجمع ماهشهر غارات جوية إسرائيلية

