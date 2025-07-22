سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 12 قرشًا و35 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 22-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.95 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيهًا للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.