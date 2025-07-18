"دويتشه بنك" يتوقع خفض المركزي المصري سعر الفائدة 2% الشهر المقبل

كتبت- منال المصري:

توقع دويتشه بنك أحد أكبر البنوك العالمية الألمانية خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع أغسطس المقبل بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماعه السابق.



كان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الاسبوع الماضي عند 24% للإيداع و25% للإقراض رغم تباطؤ معدل التضخم.



وأرجع دويتشه بنك، وفق منصة "اقتصاد الشرق" قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير رغم تباطؤ التضخم إلى ضغوط مالية وتحديات جيوسياسية عالمية.



كان معدل التضخم في مدن مصر تراجع إلى 14.8% في يونيو من 16.9% في مايو، وهو ما جاء عكس التوقعات.

لأول مرة من 4 سنوات ونصف خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2.25% في أبريل الماضي ثم عاد وخفضها مجددا وخفضه 1% في مايو الماضي ليكون إجمالى الخفض 3.25%.



وحافظ البنك الألماني على توقعاته السابقة بتراجع سعر الفائدة في مصر بنسبة 20% بنهاية العام، بشرط استمرار تباطؤ التضخم.. أي أن هناك فرصة لخفض 4% أخرين ليكون أجمالي الخفض 7.25%.