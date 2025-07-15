كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15-7-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.12 جنيه للشراء، بتراجع قرش ، و 13.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.43 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.70 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و131.33 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الريال القطري: 12.54 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 69.17 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و 69.87 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 161.19 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و162.11 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.