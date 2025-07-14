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الدولار يعود مجددا للارتفاع مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

12:45 م الإثنين 14 يوليه 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و 8 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم 14-7-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الاهلي المصري: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.5 جنيه للشراء، و49.6 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيهًا للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

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