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المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدا الأحد

12:08 م السبت 21 يونيو 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، بيع أذون خزانة محلية أجل 3 أشهر "91 يوما" و9 أشهر "273 يوما" غدا الأحد بقيمة 90 مليار جنيه، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

كان البنك المركزي باع الخميس الماضي أذون خزانة أجل 6 أشهر وسنة بأقل من النصف بنحو 38.5 مليار جنيه من أصل سيولة مستهدف جمعها بنحو 80 مليار جنيه بسبب ارتفاع طلبات أسعار الفائدة المقدمة من المستثمرين وصلت إلى 31.5%.

يخضع تحديد سعر الفائدة على أذون الخزانة للعرض والطلب أي حسب حجم السيولة التي تحتاجها المالية لسد عجز الموازنة والعروض المقدمة من المستثمرين بإجمالي السيولة وسعر الفائدة المرضية لهم.

عادت أسعار الفائدة للارتفاع على أذون الخزانة رغم خفض البنك المركزي سعر الفائدة 3.25% على مرتين منها 2.25% في أبريل الماضي و1% في مايو الماضي ليتراجع سعر العائد من مستواه القياسي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

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