مصر تسدد 21.23 مليار دولار أقساط وفوائد قروض العام المالي المقبل

كتبت- منال المصري:

تعتزم مصر سداد خدمة دين "أقساط وفوائد قروض" بنحو 21.23 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2025-2026، الذي يبدأ من يوليو المقبل.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن مصر ستسدد في النصف الأول من العام المالي المقبل "يوليو إلى ديسمبر 2025" نحو 5.932 مليار دولار تتراوح بين 5.932 مليار دولار أقساط و2.730 مليار دولار فوائد.

فيما تسدد مصر في النصف الثاني من "يناير إلى يونيو 2026" من العام المالي المقبل نحو 12.572 مليار دولار تتوزع بين 9.911 مليار دولار أقساط، و2.661 مليار دولار فوائد ديون.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء مصر، قال في مؤتمر صحفي أمس إنه بحث مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الالتزامات الخارجية على مصر حتى يونيو 2026 وطرق السداد مؤكدا على عدم وجود أي أزمة لديهم في السداد في ظل استمرار الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن مصر سددت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 21.3 مليار دولار.

وسجلت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% في نھایة ديسمبر 2024.

وعلى مدار العقود الماضية تلتزم مصر بسداد كافة المستحقات الخارجية في وقت سدادها ولم تتخلف يوما عن سداد قسط قرض.





