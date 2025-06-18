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الدولار يقفز مجددا مقابل الجنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم

03:28 م الأربعاء 18 يونيو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مجددا في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 33 و 40 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، ، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بزيادة 40 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بزيادة 43 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.12 جنيه للشراء، و50.22 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

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