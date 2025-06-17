الدولار يتراجع لليوم الثاني مقابل الجنيه في 5 بنوك
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و8 قروش، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات اليوم، لليوم الثاني على التوالي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 5 بنوك بتعاملات اليوم
البنك الأهلي: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.13 جنيه للشراء، و50.23 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.16 جنيه للشراء، و50.26 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.13 جنيه للشراء، و50.23 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
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