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الدولار يتراجع لليوم الثاني مقابل الجنيه في 5 بنوك

11:20 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

سعر الدولار

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و8 قروش، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات اليوم، لليوم الثاني على التوالي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بتعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.13 جنيه للشراء، و50.23 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.16 جنيه للشراء، و50.26 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.13 جنيه للشراء، و50.23 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

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