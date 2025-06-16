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انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

01:36 م الإثنين 16 يونيو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- آية محمد:

تراجعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 16-6-2025، بينما ارتفعت أسعار الدينار الكويتي، مقارنة بمستوياتها خلال التعاملات الصباحية ، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.36 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.68 جنيه للشراء، و13.72 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.07 جنيه للشراء، بتراجع 65 قرشًا، و133.69 جنيه للبيع، بتراجع 66 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.76 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و13.83 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 70.43 جنيه للشراء، بتراجع 35 قرشًا، و71.1 جنيه للبيع، بتراجع 42 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 163.63 جنيه للشراء، بزيادة 3.02 جنيه، و164.81 جنيه للبيع، بزيادة 2.92 جنيه.

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