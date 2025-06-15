بعد أن فقد 100 قرش.. الجنيه يلتقط أنفاسه ويرتفع ببنكي الأهلي ومصر

كتبت- دينا كرم:

إلتقط الجنيه أنفاسه وارتفع 19 قرشا خلال منتصف التعاملات في بنكي الأهلي ومصر اليوم الأحد بعد أن فقد نحو 100 قرش من قيمته مقابل الدولار في بداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وجاء التراجع بسبب خروج جزئي للأجانب بسبب تزايد حدة الحرب بين إيران وإسرائيل والهجمات المتبادلة وتبعاتها السلبية على المنطقة.

أسعار الدولار في بنكي الأهلي ومصر خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.48 جنيه للشراء، و50.58 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.48 جنيه للشراء، و50.58 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.