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تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه في 5 بنوك اليوم الأحد

10:04 ص الأحد 01 يونيو 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي للشراء مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-6-2025 ، مقارنة بمستواه خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.20 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.27 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك مصر: 13.20 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.27 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 13.20 جنيه للشراء ، و 13.28 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.23 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.27 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 13.22 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.27 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

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