تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.6 جنيه للشراء، و 50.7 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع .
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.65 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
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