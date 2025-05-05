تحويلات المصريين بالخارج تقفز 80.7% وتسجل 17.1 مليار دولار في 6 أشهر

كتبت- منال المصري:

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 80.7% خلال النصف لأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي، بحسب ميزان المدفوعات الصادر على موقع البنك المركزي.



وأظهر ميزان المدفوعات ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 17.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو 9.4 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.

بعد تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء عادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى التدفق في منابعها الأساسية البنوك والصرافات وهو ما ساعد في عودة أهم مورد للنقد الأجنبي للبلاد مرة أخرى بعد أن تراجع بنحو 35% العام المالي الماضي.



