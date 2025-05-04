صندوق النقد يتوقع استمرار تراجع التضخم بمصر خلال 2025

كتبت- منال المصري:

توقع صندوق النقد الدولي، أن يواصل التضخم التراجع بمصر في 2025 مع تباطؤ تأثير تشديد السياسة النقدية.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بزيادة معدل التضخم بمصر إلى 19.7% خلال العام المالي الحالي 2024-2025 بدلا من 16 و17% في توقعات سابقة على أن يصل إلى 12.5% في العام المالي المقبل، وفق ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

ودعا صندوق النقد الدولي، في تقرير "آفاق الاقتصاد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان"، الدول التي تعاني من ضغوط تضخمية ومنها مصر الحفاظ على موقف تقييدي للسياسة النقدية- أي تكون حذرة في خفض سعر الفائدة- حتى تتضح الأدلة على أن التضخم الأساسي وتوقعات التضخم قريبة من المستويات المستهدفة.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في آخر اجتماع له لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم.

تراجع معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.8% في فبراير من 24% في يناير قبل أن يتسع إلى 13.6% في مارس الماضي.

وأشار المركزي في تقريره إلى أن منحنى مسار التضخم بمصر يسير إلى اتجاه الانخفاض خلال 2025 مع مخاوف وجود مخاطر ضغوط تضخمية تتجاوز نطاق التوقعات على آثر الضبط المالي للموازنة العامة للدولة- تحرير الدعم على البنزين والسولار.