البنك المركزي يبيع أذون وسندات خزانة بـ 90 مليار جنيه اليوم

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، بيع أذون وسندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 90 مليار جنيه في عطاء اليوم الأحد، بهدف جمع سيولة لسد عجز الموازنة.

وبحسب بيانات منشورة على موقع البنك المركزي المصري، فإن قيمة العطاءات تتراوح بين 35 مليار جنيه لأذون خزانة أجل 6 أشهر و45 مليار جنيه لأذون خزانة سنة و10 مليارات جنيه لسندات خزانة أجل 3 سنوات للعائد الثابت.

وأذون وسندات الخزانة تشبه الأوراق المالية، وتعد من أحد الأدوات المتوفرة في يد وزارة المالية لجمع سيولة من السوق المحلية بشكل دوري أسبوعيا لسد نفقاتها الشهرية على أثر زيادة الفجوة بين الإيرادات والنفقات.

كان العائد على أذون الخزانة تراجع بشكل طفيف بنحو 0.5% خلال الأسبوع الماضي رغم خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2.25% في آخر اجتماع له.

أما العائد على سندات الخزانة تراجع بشكل هامشي للغاية ويرجع ذلك في استمرار طلب المستثمرين أسعار عائد مرتفع، وفق البيانات المنشورة على موقع المركزي.