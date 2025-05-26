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سعر الدولار اليوم يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

03:41 م الإثنين 26 مايو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 26-5-2025، بقيمة تتراوح بين قرش و11 قرشًا، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.79 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع

بنك البركة: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

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