إعلان

الدولار يواصل خسائره مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم في 9 بنوك

03:32 م الأحد 18 مايو 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

واصل الدولار خسائره مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأحد 18-5-2025، حيث تراجع بقيمة تتراوح بين 3 قروش و24 قرشًا، في 9 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.08 جنيه للشراء، و50.18 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.04 جنيه للشراء، و50.14 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.13 جنيه للشراء، و50.23 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة سعر الدولار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هل سيتم منع سير الميكروباص أعلى الدائري بالكامل 1 يونيو؟.. مصدر يكشف التفاصيل
الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها
شعبة الدواجن تحسم الجدل حول نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر.. ما القصة؟
رسميا.. واشنطن تكشف حقيقة الخطة الأمريكية لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا بشكل دائم
رغم انخفاض الحرارة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم