الدولار يواصل خسائره مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم في 9 بنوك
كتبت- دينا كرم:
واصل الدولار خسائره مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأحد 18-5-2025، حيث تراجع بقيمة تتراوح بين 3 قروش و24 قرشًا، في 9 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.08 جنيه للشراء، و50.18 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.04 جنيه للشراء، و50.14 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.13 جنيه للشراء، و50.23 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.
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