الدولار يواصل خسائره مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم في 9 بنوك

كتبت- دينا كرم:

واصل الدولار خسائره مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأحد 18-5-2025، حيث تراجع بقيمة تتراوح بين 3 قروش و24 قرشًا، في 9 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.08 جنيه للشراء، و50.18 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.04 جنيه للشراء، و50.14 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.13 جنيه للشراء، و50.23 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.