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الدرهم والريال.. انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم

10:22 ص الخميس 15 مايو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.38 جنيه للشراء، و 13.45 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.69 جنيه للشراء، و 13.73 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.20 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا ، و133.84 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.78 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و13.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.50 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و 71.27 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 163.10 جنيه للشراء بتراجع 19 قرشًا ، و164.27 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

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