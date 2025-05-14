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تعرف على سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي اليوم

12:11 م الأربعاء 14 مايو 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- آية محمد:

استقر متوسط سعر الدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، بتعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وذلك وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

متوسط أسعار 3 عملات عربية بتعاملات اليوم

الدينار الكويتي: 163.74 جنيه للشراء، و164.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.71 جنيه للشراء، و13.75 جنيه للبيع.

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