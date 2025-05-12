سعر الدولار اليوم يتراجع أمام الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و 13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.45 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.43 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.45 جنيه للشراء، و 50.55 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.58 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
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