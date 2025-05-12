سعر الدولار اليوم يتراجع أمام الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و 13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.45 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.43 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.45 جنيه للشراء، و 50.55 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.58 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.