تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.60 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و 13.67 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش.

بنك مصر: 13.60 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و 13.67 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك القاهرة: 13.64 جنيه للشراء ، و 13.70 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.63 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و 13.67 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.63 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.71 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.