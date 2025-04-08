في الأهلي ومصر والقاهرة وCIB.. الدولار يتراجع بمنتصف التعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في أكبر 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و 6 قروش خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته ببداية التعاملات الصباحية، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

ورغم تراجع سعر الدولار لا يزال فوق مستوى الـ51 جنيها أحد قممه التاريخية بفعل ضغوط بيع جزئي للأجانب لأذون وسندات الخزانة المحلية.

أسعار الدولار في 4 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.3 جنيه للشراء، و51.4 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.29 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.3 جنيه للشراء، و51.4 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.