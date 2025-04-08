تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.
بنك مصر: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.
بنك البركة: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 51.34 جنيه للشراء، و 51.44 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.37 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و51.46 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.
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