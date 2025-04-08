تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.

بنك البركة: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.34 جنيه للشراء، و 51.44 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.37 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و51.46 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.







