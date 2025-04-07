سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك مصرية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.56 جنيه للشراء بزيادة 14 قرشًا، و 13.64 جنيه للبيع. بزيادة 15 قرشًا.

بنك مصر: 13.63 جنيه للشراء ، و 13.70 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.56 جنيه للشراء ، و 13.63 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.59 جنيه للشراء بزيادة 15 قرشًا ، و 13.64 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 13.62 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.