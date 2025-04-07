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احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع لمستوى قياسي جديد 47.76 مليار دولار بنهاية مارس

09:47 ص الإثنين 07 أبريل 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

واصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري الارتفاع بنحو 363 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي مقارنة بفبراير.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى مستوى قياسي جديد مسجلا 46.757 مليار دولار بنهاية مارس مقارنة بـ46.394 مليار دولار بنهاية فبراير.

وارتفع احتياطي النقدي الأجنبي لمصر بأكثر من 12 مليار دولار على مدار عام بعد صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات.

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