الدولار يقود العملات العربية لارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية، مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال التعاملات الصباحية، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

وارتفعت أسعار العملاء العربية بعد أن قفز الدولار بشكل مفاجى مقابل الجنيه بنحو 66 قرشا خلال أول ساعتين في التعاملات الصباحية اليوم ليصل إلى مستوى قياسي 51.21 جنيه للشراء و51.31 جنيه للبيع قبل أن يتراجع قليلا في منتصف التعاملات.

أسعار 6 عملات عربية خلال منتصف تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.57 جنيه للشراء، و 13.64 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.9 جنيه للشراء، و 13.94 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.67 جنيه للشراء بزيادة 1.45 جنيه، و135.81 جنيه للبيع، بزيادة 1.47 جنيه.

سعر الريال القطري: 12.97 جنيه للشراء، و 14.04 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 71.53 جنيه للشراء، و 72.3 جنيه للبيع، بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 165.21 جنيه للشراء بزيادة 1.95 جنيه، و 166.52 جنيه للبيع، بزيادة 1.99 جنيه للبيع.