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ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال أسبوع

11:51 ص الجمعة 04 أبريل 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، بينما تراجع في بنك القاهرة، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.44 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

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