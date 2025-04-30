تراجع الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات يوم الأربعاء، بينما استقر في بنك القاهرة والتجاري الدولي دون تغيير، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.48 جنيه ، و 13.55 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.48 جنيه للشراء ، و 13.55 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 13.52 جنيه للشراء ، و13.59 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.50 جنيه للشراء ، و13.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.50 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.55 جنيه للبيع.