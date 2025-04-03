الدولار يتراجع في أول رد فعل على الرسوم الجمركية الأمريكية واسعة النطاق

كتبت- منال المصري:

تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.4% إلى 103.848 بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية واسعة النطاق شملت العديد من الدول، وفق بيانات منشورة على بلومبرج.

ويقيس مؤشر الدولار يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات أخرى هي اليورو والجنيه الإستراليني والفرنك السويسري والكرونة السويدية، والدولار الكندي والين الياباني.

أعلن الرئيس الأمريكي اليوم قائمة رسوم جمركية على العديد من الدول لا تقل عن 10% منها 34% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا، و25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام و32% على تايوان، و10% على مصر.

وعزا ترامب فرض الرسوم الجمركية لتقليل عجز الميزان التجاري تحت شعار "سنعيد العصر الذهبي لأمريكا مجدد" والذي وصف القرار "بيوم التحرير" وكذلك التعامل بالمثل مع القيود المفروضة من هذه الدول على صادرات أمريكا.