البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 985 مليون دولار اليوم



كتبت- منال المصري:



باع البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 985 مليون دولار تزامنا مع استحقاق نظيرتها.



وبحسب بيانات منشورة على موقع البنك المركزي اليوم، سجل سعر العائد على أذون الخزانة المقومة بالدولار إلى 4.25%.



وتقدم المستثمرون بطلبات شراء على أذون الخزانة اليوم بنحو 1.17 مليار دولار، وفق بيانات المركزي.



ويعمل البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية على إعادة بيع 6 عطاءات أذون خزانة بالدولار سنويا منذ 2012، بهدف تمويل عجز الموازنة.