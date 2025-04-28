اتحاد المصارف العربية يختار حسن عبد الله محافظ العام 2025

كتبت- منال المصري:

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن مجلس إدارة الاتحاد قرر في اجتماعه الأخير، منح محافظ البنك المركزي حسن عبدالله جائزة محافظ العام لسنة 2025.

وأضاف رئيس اتحاد المصارف العربية، في كلمته خلال المؤتمر المصرفي العربي للعام 2025، المنعقد اليوم الإثنين بالقاهرة، أنه سيتم تسليم الجائزة لمحافظ البنك المركزي المصري خلال افتتاح الدورة المصرفية العربية بالعاصمة الفرنسية باريس في يونيو المقبل.