بلومبرج: الكويت تدرس تحويل ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى مصر إلى استثمارات

كتبت- منال المصري:

تجري الكويت مناقشات متقدمة لتحويل 4 مليارات دولار من الودائع لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في البلاد وهو ما يُعطي دفعةً أخرى لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان في ظل تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

أفادت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرج"، طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الأمر، بأن الجانبين اتفقا مبدئيًا على التحويل، وقد تستثمر الكويت نصف المبلغ على الأقل بنهاية هذا العام، موزعةً على عدة قطاعات وأصول.

وأضافوا أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد بشأن أهداف محددة.

منذ 2014 تحتفظ الكويت بودائع بقيمة 4 مليارات دولار على شريحتين لدى البنك المركزي المصري بهدف دعم الاقتصاد المصري.

وتعمل الكويت على تجديدها بشكل سنوي مع كل استحقاق شريحة منهما في أبريل وسبتمبر من كل عام.

وجددت الكويت شريحة بقيمة ملياري دولار مستحقة على مصر لمدة عام حتى سبتمبر 2025.

فيما يحين أجل سداد مصر وديعة مستحقة لدولة الكويت بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري في أبريل الحالي، وسط الاتجاه لتجديدها لمدة عام آخر حتى أبريل 2026.

ودائع خليجية للسعودية وقطر

وتحتفظ السعودية بودائع "قصيرة ومتوسط الأجل" لدى مصر بقيمة 10.3 مليار دولار تستحق في أكتوبر 2026.

ولا تزال قطر تحتفظ بوديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري حتى الآن.

كانت مصر سددت ودائع إماراتية مستحقة على مصر لدى البنك المركزي بقيمة 11 مليار دولار العام الماضي ضمن مبادلة ودائع في استثمارات بمشروع رأس الحكمة البالغ 35 مليار دولار.