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انخفاض سعر الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي خلال أسبوع

01:28 م الخميس 24 أبريل 2025

الريال السعودي

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كتبت- آية محمد:

انخفض متوسط سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي- الأوسع انتشارا بين المصريين- بنهاية تعاملات البنوك يوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

متوسط أسعار 3 عملات عربية

الدينار الكويتي: 166.15 جنيه للشراء بتراجع 28 قرشًا، و166.66 جنيه للبيع، بتراجع 33 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.56 جنيه للشراء، و13.6 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.85 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

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