بعد وقف الـ27%.. البنك الأهلي يقرر خفض أسعار العائد 2% على الشهادات الثلاثية البلاتينية

كتبت- منال المصري:

قرر البنك الأهلي المصري خفض سعر العائد 2% على الشهادات البلاتينية ذات أجل 3 سنوات بداية من يوم الأحد المقبل، وفق اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك اليوم.

كما قرر البنك، وفق بيان له اليوم، وقف العمل بالشهادة البلاتينية ذات أجل سنة بكاقة دورياتها المختلفة 23% للعائد اليومي و23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي بداية من الأحد المقبل وبعد مرور 15 شهرا على طرحها.

جاء قرار البنك الحكومي بعد وقت قصير من خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 225 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات في اجتماع الخميس الماضي إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

وقال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن لجنة الالكو بالبنك قد اجتمعت صباح اليوم وقررت ايقاف اصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها.

كما قررت تخفيض العائد 2% على الشهادات البلاتينية - 3 سنوات - بكافة دورياتها.

وأكد أن هذه التغييرات تسري اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27/4/2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الالكترونية.

وتراجع سعر العائد على الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج إلى 28% بدلا من 30% للعائد السنوي في السنة الأولى.

والسنة الثانية تراجع العائد إلى 23% بدلا من 25% للعائد السنوي، أما في السنة الثالثة تراجع العائد إلى 18% بدلا من 20% للعائد السنوي.

كما انخفض سعر العائد على الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت إلى 19% بدلا من 21% ويصرف العائد شهريا.