سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و 13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.98 جنيه للشراء، و51.08 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.99 جنيه للشراء، و 51.09 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.09 جنيه للشراء، و51.19 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع
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