سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و 13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.98 جنيه للشراء، و51.08 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 50.99 جنيه للشراء، و 51.09 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.09 جنيه للشراء، و51.19 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع