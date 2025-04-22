البنك المركزي يكشف مصير العملات البلاستيكية وسر الـ10 جنيه الورقية الحديثة

كتبت- منال المصري:

أكد البنك المركزي المصري أنه لم يتم وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا، وفق بيان له اليوم.

وبخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، يؤكد البنك المركزي استمرار تداول جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية (المصنوعة من البوليمر) أو الورقية.

قبل 3 سنوات تحويل البنك المركزي إلى إصدار فئات نقدية بلاستيكية من 10 جنيهات و20 جنيها مع استمرار الفئات الورقية.