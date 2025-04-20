التجاري الدولي يخفض العائد على حسابات التوفير 2.25% من الثلاثاء

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك خاص في مصر، خفض أسعار العائد على حسابات التوفير 2.25% في أول رد فعل بعد قرار البنك المركزي المصري.

وأوضح البنك في رسالة نصية للعملاء أنه سيتم العمل بالأسعار الجديدة بداية من الثلاثاء المقبل أول يوم عمل للبنوك بعد إجازة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في ثاني اجتماع له في 2025 يوم الخميس الماضي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 15% للإيداع و16% للإقراض.

وفي السطور التالية يقدم "مصراوي" أسعار العائد على حسابات التوفير في البنك التجاري الدولي بعد خفضها، وفق موقعه الإلكتروني.

- حساب " Prime " يبدأ من 10 آلاف جنيه: تم خفض سعر الفائدة من 10% إلى 7.75%.

- حساب " Plus" يبدأ من 100 ألف جنيه: تم خفض سعر الفائدة من 14% إلى 11.75%.

- حساب "Wealth" يبدأ من 250 ألف جنيه: تراجع سعر العائد من 17% إلى 14.75% سنويا.

- حساب "Exclusive Wealth" يبدأ من 250 ألف جنيه: تراجع سعر العائد من 17.5% إلى 15.25% سنويا.

- حساب "Private" يبدأ من مليون جنيه: انخفض سعر العائد من 18% إلى 15.75% سنويا.

بالنسبة لعميل Wealth Exclusive، إذا كان رصيد الحساب أقل من 250 ألف فسيتم تطبيق عائد قطاع الـ Plus وإذا كان الرصيد أقل من 100 ألف فسيتم تطبيق عائد قطاع الـ Prime

حساب "Well Savers" الذي يبدأ من 250 ألف جنيه

- العائد اليومي: تم خفض سعر العائد من 16.5% إلى 14.25%.

- العائد الشهري: تم خفض العائد من 17% إلى 14.75%.

- ربع سنوي: تم خفض العائد من 17.5% إلى 15.25%.