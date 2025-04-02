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البنك التجاري الدولي يدرج عائد يومي على شهادات الادخار

03:45 م الأربعاء 02 أبريل 2025

البنك التجاري الدولي CIB

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كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي CIB إدراج عائد يومي على شهادات الادخار للعائد الثابت لأجل 3 سنوات، بهدف تنوع مدد العائد أمام العملاء، وفق بيانات منشورة له موقعه الإلكتروني.

وأدرج بنك CIB، أكبر بنك خاص بمصر، العائد اليومي على شهادات الادخار الثلاثية "بريميوم" و"بلس" و"برايم" مع إتاحة العائد الشهري دون تغيير لتتماشى مع اهتمامات العملاء المختلفة.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية أسعار العائد اليومي على شهادات الادخار بالبنك التجاري الدولي المطبق من أول أبريل الحالي:

شهادة بريميوم الثلاثية

العائد اليومي: سجل 16.75% سنويا.

العائد الشهري: سجل 17% سنويا.

ويبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة بلس الثلاثية

العائد اليومي: سجل 15.75% سنويا.

العائد الشهري: يبلغ 16% سنويا.

ويبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة برايم الثلاثية

العائد اليومي: سجل 14.75% سنويا.

العائد الشهري: سجل 15% سنويا.

ويبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

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