الدولار يرتفع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الخميس

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و 5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.08 جنيه للشراء، و 51.18 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.1 جنيه للشراء، و51.2 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.