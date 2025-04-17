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الدولار يرتفع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الخميس

03:33 م الخميس 17 أبريل 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و 5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.08 جنيه للشراء، و 51.18 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.1 جنيه للشراء، و51.2 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

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